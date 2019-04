La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso

Lo scontro frontale è avvenuto all’uscita dalla galleria

MANDELLO – Gravissimo incidente sulla Lariana Lecco – Bellagio. Un uomo ha perso la vita a causa del terribile frontale avvenuto appena dopo la galleria del Melgone nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile.

In base a quanto è stato possibile apprendere sul posto due mezzi si sono scontrati appena dopo l’uscita della galleria.

Si tratta di due furgoncini, uno condotto da un ambulante da mercato che da Valmadrera saliva verso Bellagio e l’altro, un furgoncino della Ford proveniente in senso contrario. Per motivi ancora non noti, uno dei due mezzi ha invaso l’altra corsia andando a scontrarsi frontalmente con l’altro.

L’urto è stato violentissimo. Il furgoncino Ford ha effettuato un testa coda andando a sbattere contro il muro. Per l’uomo alla guida del mezzo non c’è stato più niente da fare. E’ praticamente morto sul colpo. Ferite e comprensibilmente sotto choc invece le altre tre persone, residenti a Lezzeno, che si trovavano a bordo del furgoncino del pollo allo spiedo. Sul posto si sono precipitati diverse ambulanze, i vigili del Fuoco, la Polizia locale di Malgrate, i carabinieri e la Polizia stradale. I rilievi sono stati affidati a quest’ultima, mentre i carabinieri si sono spostati a Parè per avvisare gli automobilisti e invitarli a raggiungere Oliveto da Valbrona. La strada resterà chiusa per almeno due o tre ore.