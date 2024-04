Grida di aiuto da una zona impervia, intervento dell’elisoccorso a Margno

La persona è stata trasportata all’ospedale di Gravedona

Sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco

MARGNO – Il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco ha inviato a Margno due squadre con autopompa da Bellano e Lecco, in supporto al 118, per una persona che chiedeva aiuto da una valletta in zona impervia.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Como (allertati anche un ambulanza della Croce Rossa di Premana e il Soccorso alpino) che ha recuperato la persona e l’ha trasportata all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).