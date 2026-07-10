Grigna Meridionale. Due escursionisti in difficoltà salvati dai Vigili del Fuoco

Scattato l’allarme, è stata attivata la macchina dei soccorsi che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con una squadra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), supportata dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco intervenuto con l’elicottero “Drago”.

I due escursionisti sono stati individuati, messi in sicurezza e successivamente recuperati dai soccorritori e riportati a valle sani e salvi, dopo un intervento durato complessivamente circa due ore. Al momento ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi non sono stati resi noti.