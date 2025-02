Grignetta. Due scalatori in difficoltà, salvati dal Drago dei Vigili del Fuoco (video)

I due alpinisti, bloccati sul pilone centrale, sono stati soccorsi e riportati a valle sani e salvi

PIANI RESINELLI – Due scalatori, bloccati sul pilone centrale in Grignetta, sono stati soccorsi dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. I due scalatori, pur essendo illesi, si sono trovati in una situazione di difficoltà, impossibilitati a proseguire o a tornare indietro. Non riuscendo a trovare una via d’uscita, hanno deciso di chiedere aiuto, allertando tempestivamente i soccorsi.

L’operazione di recupero è partita poco prima delle 13, quando l’elicottero Drago è decollato per raggiungere il luogo dell’incidente. Dopo aver individuato i due scalatori, i soccorritori li hanno recuperati e li hanno riportati a valle sani e salvi, evitando complicazioni. Nonostante la situazione di difficoltà, entrambi gli scalatori non hanno riportato ferite e sono stati trasportati senza problemi.