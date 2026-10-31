Grignetta, escursionista cade sul sentiero delle Foppe: elisoccorso

L’incidente nel pomeriggio di oggi, sabato. L’uomo è stato stabilizzato dall’équipe dell’elisoccorso di Como e trasferito in ospedale

PIANI RESINELLI – Un escursionista è rimasto ferito dopo essere caduto mentre percorreva il sentiero delle Foppe, il tracciato che dai Piani Resinelli conduce al rifugio Rosalba, nel territorio montano di Mandello del Lario, sulle pendici della Grignetta.

L’allarme è scattato intorno alle 14.20 di oggi, sabato. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso di Milano, con a bordo l’équipe medico-tecnica, per raggiungere l’escursionista e prestargli le prime cure.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Gravedona in codice giallo.

Per un eventuale supporto alle operazioni sono stati allertati anche i volontari del Soccorso Alpino, con la stazione CNSAS di Lecco.