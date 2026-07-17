Grignetta, il Bivacco Ferrario imbrattato: sfregio a un simbolo dell’alpinismo lecchese

Il bivacco recuperato con mesi di lavoro volontario, è stato nuovamente vandalizzato. Cresce la condanna del mondo della montagna

Situato in vetta alla Grigna Meridionale 2184 m è stato realizzato nel 1968 e progettato dall’architetto Mario Cereghini

PIANI RESINELLI – La montagna non dimentica. E nemmeno dovrebbe farlo una comunità che della montagna ha fatto la propria storia, la propria identità e, spesso, anche il proprio modo di vivere.

Le scritte comparse sul Bivacco Ferrario, in vetta alla Grignetta, a 2.184 metri di quota, rappresentano uno degli episodi più avvilenti degli ultimi tempi. Non si tratta di una semplice bravata. È uno sfregio deliberato a un luogo simbolo dell’alpinismo lecchese, un patrimonio collettivo costruito con sacrificio, custodito con passione e tramandato da generazioni di uomini e donne che hanno sempre considerato la montagna un luogo da rispettare, mai da possedere.

Il Ferrario non è un manufatto qualunque. È una testimonianza della storia dell’alpinismo lecchese, realizzato nel 1968 e riportato al suo antico splendore nel 2019 grazie a mesi di lavoro volontario del CAI Lecco e dei Ragni di Lecco, sotto la guida del restauratore e Ragno Cesare Bugada. Un intervento conservativo che aveva richiesto competenze, tempo e migliaia di euro, nato proprio per cancellare i segni lasciati da precedenti atti vandalici e restituire dignità a quello che il suo progettista, l’architetto Mario Cereghini, definiva un “igloo sacro”.

Eppure qualcuno ha deciso, ancora una volta, di lasciare il proprio segno. Non una traccia del proprio passaggio, ma una ferita.

Qualunque fosse la motivazione, non esiste spiegazione che possa attenuare la gravità di quanto accaduto. Non esiste provocazione, rivendicazione, goliardia o ricerca di visibilità capace di trasformare un atto vandalico in qualcosa di accettabile. Imbrattare un bivacco a oltre duemila metri significa colpire qualcosa che appartiene a tutti. Significa mancare di rispetto non solo a una struttura, ma alla memoria di chi quella montagna l’ha “aperta”, percorsa, amata e, in molti casi, vi ha lasciato una parte della propria vita se non tutta.

La libertà non c’entra nulla.

Confondere la libertà con il diritto di fare qualsiasi cosa è uno degli equivoci più pericolosi del nostro tempo. Questi gesti non sono espressione di libertà. Sono la manifestazione dell’arbitrio: l’idea che il proprio volere prevalga su ogni limite, su ogni regola, su ogni responsabilità verso gli altri.

È una differenza sostanziale. La libertà vive del rispetto reciproco. L’arbitrio, invece, vive dell’indifferenza. La libertà costruisce una comunità. L’arbitrio la consuma.

In montagna questo principio dovrebbe essere ancora più evidente. Lassù non esistono custodi, cancelli o telecamere. Esiste un patto non scritto tra chi sale: lasciare i luoghi migliori di come li si è trovati. È una regola semplice, forse la più importante. Chi la infrange dimostra di non aver compreso il significato stesso dell’andare in montagna.

Fa ancora più male perché il Ferrario era stato recentemente oggetto di un nuovo intervento dei Ragni di Lecco, saliti in pieno inverno per riparare la porta danneggiata e ricordare poche, elementari norme di buon senso: usare il bivacco solo quando necessario, rispettarlo e lasciarlo pulito per chi arriverà dopo.

La vera risposta a episodi come questo non può limitarsi all’indignazione del momento. Serve una condanna netta e senza attenuanti da parte di tutti: alpinisti, escursionisti, istituzioni e cittadini. Perché il silenzio, davanti all’inciviltà, rischia di trasformarsi in assuefazione.

Una società civile non si misura dalla libertà concessa a chi viola le regole. Si misura dalla capacità di garantire a tutti la stessa libertà, senza consentire che l’arbitrio di pochi condizioni quella di tutti gli altri.

Chi ha imbrattato il Bivacco Ferrario non ha lasciato soltanto alcune scritte su una parete. Ha dimostrato di non aver compreso il valore di ciò che aveva davanti. E questa, forse, è la ferita più profonda.

Si ringrazia Gianmario Maver per le fotografie