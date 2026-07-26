Grignetta, intervento di elicottero e soccorso alpino sulla Cresta Segantini: 51enne soccorso dopo una caduta

Intervento nel pomeriggio di oggi – domenica 26 luglio
Il 51enne è stato elitrasportato in pronto soccorso in codice verde per gli accertamenti del caso
MANDELLO DEL LARIO – Intervento nel pomeriggio di oggi – domenica 26 luglio – in Grignetta, lungo la Cresta Segantini. L’allerta è scattata intorno alle 15.30, in codice giallo, per uno scalatore – un uomo di 51 anni – che, stando alle informazioni disponibili, sarebbe caduto nella zona impervia.
Sul posto sono intervenuti i tecnici del CNSAS (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) della stazione di Lecco. Attivato anche l’elisoccorso decollato da Como, che ha provveduto al recupero dell’infortunato e al successivo trasporto in ospedale.
Secondo quanto emerso, l’uomo è stato elitrasportato in pronto soccorso in codice verde per gli accertamenti del caso, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.
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