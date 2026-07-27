Grignetta, nuovo intervento sulla Segantini: nella notte recuperati due escursionisti

Dopo il recupero dell’alpinista caduto nel pomeriggio, soccorsi in azione per due persone rimaste bloccate in parete

Il maltempo ha impedito il recupero diretto nel canale, necessario un complesso intervento del Soccorso Alpino

MANDELLO – Dopo il delicato intervento di soccorso effettuato nel pomeriggio di domenica sulla Cresta Segantini, in Grignetta, i tecnici del Soccorso Alpino sono tornati nuovamente in azione nella notte per recuperare due persone rimaste bloccate in parete.

Si tratta della figlia e del fratello dell’alpinista di 51 anni soccorso nel pomeriggio dopo una caduta avvenuta lungo la celebre cresta. L’intervento è iniziato intorno alle 22 ed è terminato alle 1.45 di questa mattina.

I tecnici del Soccorso Alpino sono stati trasportati in quota dall’elicottero di Como e hanno raggiunto i due escursionisti lungo la Cresta Segantini.

In un primo momento si era tentato il recupero diretto con il verricello, ma l’elicottero ha dovuto rinunciare. I due si trovavano infatti in fondo a un canale, in una posizione particolarmente sfavorevole, e le condizioni meteorologiche non consentivano di operare in sicurezza. L’equipaggio ha effettuato due tentativi, entrambi interrotti perché ritenuti troppo rischiosi.

A quel punto i soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti via terra, li hanno messi in sicurezza e li hanno accompagnati fino alla cima della Cresta Segantini. Da lì il gruppo ha proseguito fino all’altezza dell’uscita del Sentiero Cecilia, dove l’elicottero è riuscito a effettuare il recupero in condizioni di maggiore sicurezza.

I due sono stati quindi elitrasportati al “Panettone”, il piazzale dei Piani Resinelli utilizzato come punto di appoggio per le operazioni di soccorso.

L’intervento, durato quasi quattro ore, si è concluso senza conseguenze per i due escursionisti e ha richiesto ancora una volta un importante dispiegamento di uomini e mezzi, confermando la complessità delle operazioni di soccorso in ambiente impervio, soprattutto quando le condizioni meteorologiche limitano l’impiego dell’elicottero.