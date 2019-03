L’incidente al Torrione Fiorelli in Grignetta

Soccorso con l’elicottero un ragazzo di 27 anni ricoverato in codice giallo

BALLABIO – Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi, sabato, in Grignetta, per un arrampicatore caduto sul Torrione Fiorelli.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 14. Stando alle informazioni raccolte parrebbe che la persona, un ragazzo di 27 anni, sia precipitata in parete per qualche decina di metri riportando la frattura di una gamba.

Sul posto si è portato l’Elisoccorso di Como che ha provveduto a recuperare il ragazzo e a trasportalo il codice giallo all’ospedale. Allertato anche il Soccorso Alpino.