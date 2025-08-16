Grignetta. S’infortuna lungo il sentiero delle Foppe, escursionista elisoccorsa

La richiesta di intervento è stata lanciata alle 14:30 circa

Sul posto è giunto l’elisoccorso di Sondrio

PIANI RESINELLI – Elisoccorso in azione nel pomeriggio di oggi, sabato, alle 14:3 circa, lungo il sentiero delle Foppe che conduce dai Piani Resinelli al Rifugio Rosalba. La richiesta di intervento è stata effettuata a seguito della caduta di un’escursionista di 51 anni.

Una volta sul posto il velivolo ha sbarcato l’equipe tecnico medica che ha prestato le prime cure alla 51enne, poi stabilizzata e portata all’ospedale di Gravedona in codice verde. Allertata anche una squadra del Soccorso Alpino per un eventuale supporto via terra qualora vi fosse stata la necessità.