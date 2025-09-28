Tragedia sfiorata: grosso masso piomba sulla SS36 tra Lecco e Abbadia (direzione Nord)

La frana ha coinvolto anche la linea ferroviaria: treno bloccato, evacuati 150 passeggeri

Sulla SS36 in direzione Sondrio si viaggia su una sola corsia. Solo per miracolo non ci sono stati feriti

LECCO – Un masso di grosse dimensioni (2/3 metri cubi) è piombato sulla Statale 36 nel tratto tra Lecco e Abbadia, in direzione Sondrio (Nord). Il masso occupa completamente la corsia di marcia e si trova pochi metri dopo l’uscita della galleria San Martino, all’altezza dello svincolo di immissione della strada che arriva da Pradello/Caviate. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del comando di Lecco per le prime verifiche, unitamente alla Polizia Stradale e ai tecnici Anas.

La ferrovia della linea Tirano-Lecco-Milano, che corre parallelamente della SS36, a monte della stessa, sarebbe stata danneggiata dalla frana e la circolazione risulta al momento interrotta. “A causa di uno smottamento che ha danneggiato la linea ferroviaria, la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Lecco e Mandello del Lario – si legge sul sito di Trenord -. Il treno 2824 (Milano Centrale 12.20 – Tirano 15.15) è attualmente fermo tra le stazioni di Lecco e Abbadia Lariana. Necessario riprogrammare il servizio della linea”.

Il distacco di massi è avvenuto intorno alle ore 13.30 di oggi, domenica 28 settembre, fortunatamente non risultano veicoli o persone coinvolti, se non i passeggeri del treno bloccato lungo i binari nessuno dei quali, però, avrebbe riportato conseguenze. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con lunghe code in direzione Sondrio.

“A causa di caduta massi sul piano viabile, è temporaneamente chiusa la corsia di marcia, in direzione Sondrio, sulla strada statale 36, al km 55,650 in località Abbadia Lariana (Lecco). La circolazione si svolge attualmente lungo la corsia di sorpasso – hanno fatto sapere da Anas -. La caduta massi ha interessato anche la linea ferroviaria Lecco – Sondrio, in quel tratto posta immediatamente a monte della strada statale. Il tratto è interessato dall’esecuzione di opere di protezione inserite all’interno del programma legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sul posto sono presenti i tecnici di Anas per effettuare un’ispezione lungo la pendice dalla quale si è originato il distacco del materiale lapideo”. https://lecconotizie.com/wp-content/uploads/2025/09/video-vigili-del-fuoco.mp4

Questo il messaggio diramato via social dal Comune di Abbadia Lariana: “A causa di un masso di notevoli dimensioni precipitato dal versante montuoso sulla SS36 al km 55,650, nel territorio di Abbadia Lariana, Anas ha provveduto alla chiusura di una corsia della carreggiata Nord, per consentire la rimozione del masso. In azione Vigili del fuoco, Polizia Stradale e Polizia locale. La riapertura dell’intera carreggiata avverrà al termine delle operazioni di messa in sicurezza”.

ORE 15 – I Vigili del Fuoco hanno cominciato le operazioni per l’evacuazione dei passeggeri del treno. Tramite l’utilizzo dell’autoscala i passeggeri del 2824 (Milano Centrale 12.20 – Tirano 15.15) verranno fatti scendere dalla massicciata ferroviaria fino al piano della Statale 36 dove sono presenti anche alcune ambulanze per eventuale assistenza/necessità. Intanto al Bione è atterrato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che dovrebbe effettuare un primo sopralluogo aereo insieme ai tecnici di Anas.

ORE 15.30 – Proseguono le operazioni di evacuazione dei passeggeri del treno bloccato a causa della frana che ha colpito la linea ferroviaria Milano – Lecco – Sondrio – Tirano e la SS36 poco dopo le 13 di oggi, domenica. Sono circa 150 le persone che, con l’utilizzo dell’autoscala, i Vigili del Fuoco stanno facendo scendere dalla massicciata ferroviaria al piano stradale per portarle in un luogo sicuro. Sul posto sono presenti le ambulanze della Croce Rossa di Lecco, del Soccorso degli Alpini di Mandello e della Croce Verde Bosisio, oltre all’automedica da Lecco. Non ci sarebbero feriti gravi, anche se i sanitari stanno prestando assistenza ad alcune persone in stato di agitazione. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri.

ORE 15.45 – Effettuato un primo sorvolo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, a bordo anche un tecnico geologo per la valutazione della stabilità del versante interessato dal distacco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e il monitoraggio geologico proseguono. Al momento non si segnalano feriti tra i passeggeri, ma sono in corso verifiche accurate da parte del personale sanitario e delle squadre operative.

ORE 16.20 – Verifiche anche sulla linea ferroviaria poiché i binari risulterebbero danneggiati a causa dell’impatto dei massi precipitati. Fortunatamente pare che il treno stesse procedendo a bassa velocità: una delle ruote del convoglio è infatti uscita dai binari, ma il deragliamento non ha avuto conseguenze.

ORE 16.30 – Attivato piano maxiemergenza. E’ in corso il trasferimento con i bus dei passeggeri rimasti fermi tra le stazioni di Lecco e Abbadia a bordo del treno 2824. Prevista l’attivazione dalle ore 17.30 circa di un servizio bus sostitutivo nella tratta interrotta. Tra Milano e Lecco utilizzare i treni della linea S8 Milano Porta Garibaldi – Carnate – Lecco.

ORE 16.40 – Terminate ora operazioni di evacuazione dei passeggeri del treno. Le operazioni hanno visto l’impiego di due autoscale.

ORE 17 – La squadra Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del fuoco elitrasportata ha effettuato un sopralluogo via terra dal distacco fino alla ferrovia.

ORE 17.30 – Operazioni Vigili del Fuoco terminate. Una ditta specializzata sta provvedendo alla rimozione del masso.

ORE 18.45 – I tecnici di Anas e il geologo incaricato, a seguito della perlustrazione tramite l’elicottero dei Vigili del Fuoco, hanno individuato la zona di distacco della frana e hanno verificato la presenza di masse rocciose ancora instabili. Pertanto, la chiusura della corsia di marcia rimarrà in vigore, in via precauzionale, per tutta la notte, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere l’esecuzione delle necessarie operazioni di rimozione di masse rocciose instabili sul versante coinvolto tramite le squadre di rocciatori dell’impresa incaricata, già sul posto. La pendice è infatti interessata dall’esecuzione di opere di protezione inserite all’interno del programma legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Anas prevede la riapertura della corsia di marcia al termine degli interventi di messa in sicurezza.

ORE 19 – “Ringrazio i tecnici, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e gli operatori di Trenord, RFI e tutti i soccorritori per il loro intervento immediato. Grazie alla loro solerzia e spirito di abnegazione siamo riusciti ad evitare ulteriori rischi per i passeggeri del treno e gli automobilisti – il commento di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile -. Sono in continuo contatto con operatori e dirigenti per seguire l’evolversi della situazione; nonostante le evidenti difficoltà, con la ferrovia chiusa, disagi e una situazione complessa, i soccorsi sono stati solerti, grazie anche al notevole impiego di mezzi e uomini da parte della Protezione Civile regionale, capace di assistere le persone in difficoltà e gestire i flussi dei viaggiatori, conducendoli in luoghi sicuri. La macchina del soccorso sta funzionando e speriamo di risolvere al più presto le criticità”.

ORE 20 – Trenord fa sapere che rimarrà sospesa anche nella giornata di domani, lunedì 29 settembre, la circolazione dei treni fra Lecco e Lierna. Tra Lecco e Lierna rimarranno attivi bus sostituivi. Le due località sono collegate anche dai servizi di Navigazione Laghi.

ORE 20.30 – La Prefettura, che ha coordinato le operazioni di soccorso, fa sapere che per la messa in sicurezza, occorre disgaggiare un altro masso a rischio caduta, di dimensioni analoghe a quello franato oggi. Le operazioni di disgaggio, che sarà possibile ultimare entro circa 3 giorni, dovranno essere completate, per ragioni di sicurezza, prima di riattivare il traffico ferroviario Lecco-Mandello, che resta, pertanto, sospeso. Fino alla ripartenza dei treni, resterà percorribile in una sola corsia, la SS36 ove transiteranno i bus sostitutivi di Trenord secondo le cadenze orarie pubblicate sul sito www.trenord.it, garantendo il percorso Lecco – Lierna e viceversa.