Guardia Costiera, il bilancio di Laghi Sicuri: sul Lario soccorse 195 persone

Il bilancio della campagna, svolta dal 15 giugno al 20 settembre, è stato diffuso dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano

Nel corso dell’estate sono state coordinate 88 attività di soccorso, mentre le unità navali hanno portato a termine 195 missioni, percorrendo 3.226 miglia nautiche e totalizzando 500 ore di navigazione

LECCO – Quasi 200 missioni navali, 1.429 controlli sulla navigazione da diporto e 195 persone soccorse e assistite. Sono alcuni dei numeri dell’operazione Mare e Laghi Sicuri 2026 sul lago di Como, dove la Guardia Costiera ha garantito la sicurezza di bagnanti e diportisti durante la stagione estiva, anche in occasione di situazioni meteorologiche particolarmente critiche.

Il bilancio della campagna, svolta dal 15 giugno al 20 settembre, è stato diffuso dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, in occasione della presentazione dei dati nazionali al Salone Nautico di Genova. L’attività ha coinvolto i tre nuclei operativi del Garda, del Como e del Maggiore, con l’impiego complessivo di oltre 100 militari e 20 unità navali sui principali bacini lacustri italiani.

A livello complessivo, sono state effettuate 896 missioni navali, per un totale di 15.401 miglia percorse e 2.423 ore di navigazione. I controlli in materia di diporto e sicurezza della navigazione sono stati 5.500, dai quali sono scaturite 517 sanzioni amministrative. Durante le verifiche alle imbarcazioni sono stati inoltre rilasciati 400 bollini blu, attestanti la regolarità dei documenti e delle dotazioni di bordo.

I numeri del lago di Como

Per quanto riguarda il Lario, il Terzo Nucleo della Guardia Costiera ha operato con cinque mezzi navali e 15 militari. Nel corso dell’estate sono state coordinate 88 attività di soccorso, mentre le unità navali hanno portato a termine 195 missioni, percorrendo 3.226 miglia nautiche e totalizzando 500 ore di navigazione.

Le persone soccorse e assistite sono state 195, mentre 54 sono state le unità da diporto che hanno ricevuto assistenza. Sul fronte dei controlli, sono state effettuate 1.429 verifiche relative alla navigazione da diporto e alla sicurezza, con 44 sanzioni amministrative e un sequestro di un’unità da diporto.

Le emergenze durante i temporali estivi

Tra gli interventi più impegnativi della stagione figurano quelli del 29 giugno e del 16 agosto, quando due violente perturbazioni hanno attraversato il lago di Como, mettendo in difficoltà numerosi bagnanti e diportisti.

In quelle giornate, la sala operativa del Reparto Operativo Laghi ha ricevuto complessivamente più di 100 chiamate di soccorso nell’arco di poche ore. Le richieste sono state gestite attraverso il coordinamento delle risorse di soccorso disponibili sul Lario, consentendo di portare in salvo 35 persone che si trovavano in imminente pericolo di vita e di prestare assistenza a 16 unità.

Un ruolo centrale nella gestione delle emergenze è svolto dalla sala operativa P.S.A.P. (Public Safety Answering Point) di secondo livello, sede del Lake Rescue Sub Center, attivo 24 ore su 24 dal 15 giugno. La struttura gestisce in tempo reale le segnalazioni e coordina gli interventi, favorendo la collaborazione tra le diverse forze impegnate nei soccorsi.

Prevenzione e collaborazione tra enti

Accanto alle attività operative, la campagna estiva ha puntato anche sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione di turisti, bagnanti e diportisti. Grazie alla collaborazione tra il Secondo Nucleo della Guardia Costiera, il Reparto Operativo Laghi di Milano e l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, sono stati allestiti punti informativi con materiali dedicati alla sicurezza in acqua e alla navigazione.

I consigli sono stati diffusi attraverso banner illustrativi in italiano, inglese e tedesco. La campagna ha coinvolto anche la Gestione Governativa Navigazione Laghi, con la distribuzione e l’affissione di volantini nelle biglietterie e a bordo delle navi della flotta, per promuovere comportamenti prudenti e responsabili sui bacini lacustri.

Il bilancio della stagione conferma infine l’importanza della collaborazione tra le diverse strutture di soccorso e sicurezza. La Guardia Costiera ha espresso un ringraziamento a Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizie provinciali e locali, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, associazioni di volontariato e sale operative del territorio, comprese quelle del Numero unico di emergenza 112 e del 118.

Una sinergia che, soprattutto durante gli episodi di maltempo, si è rivelata determinante per coordinare gli interventi e garantire una risposta tempestiva alle richieste di aiuto.