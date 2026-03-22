Guardia di finanza, nel 2025 stretta sulla criminalità: 1.351 indagini e beni per miliardi sotto sequestro

Proposti sequestri per oltre 3,3 miliardi, mentre 1,6 miliardi tra beni e liquidità sono stati sottratti alle organizzazioni

1.351 indagini e 7.442 soggetti coinvolti con un’azione mirata sui patrimoni criminali

LECCO – Un bilancio articolato, che restituisce la dimensione dell’impegno della Guardia di finanza nel contrasto alla criminalità organizzata e ai traffici illeciti. Nel 2025 il Corpo ha condotto 1.351 indagini, coinvolgendo complessivamente 7.442 soggetti, tra persone fisiche (5.568) e giuridiche (1.874).

Il dato economico conferma la centralità dell’aggressione ai patrimoni illeciti come leva strategica nella lotta alle mafie. Attraverso indagini patrimoniali e finanziarie mirate, sono stati proposti all’Autorità giudiziaria sequestri – in forma diretta, per equivalente e per sproporzione – per oltre 3,3 miliardi di euro. Nell’arco dell’anno, il valore dei beni e delle disponibilità liquide complessivamente sequestrati e o confiscati ha raggiunto circa 1 miliardo e 600 milioni di euro.

Un’azione resa sempre più complessa dalla presenza di soggetti terzi, formalmente estranei alle organizzazioni criminali, ai quali vengono intestati fittiziamente beni e risorse finanziarie. In questo contesto, l’attività investigativa si affianca a quella preventiva, con l’obiettivo di proteggere il tessuto economico sano e gli imprenditori onesti.

Sul fronte della prevenzione, sono state circa 66 mila le attività amministrative svolte, tra accessi ai cantieri e verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. Ammonta invece a 29,6 milioni di euro il valore dei compendi aziendali sottoposti a misure di prevenzione di amministrazione o controllo giudiziario ai sensi degli articoli 34 e 34 bis del decreto legislativo 159 del 2001.

Rilevanti anche i risultati nel contrasto al narcotraffico: nel corso del 2025 la Guardia di finanza ha sequestrato oltre 33 tonnellate di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, hashish e marijuana, denunciando più di 800 persone. L’attività si è estesa anche alla dimensione patrimoniale, con sequestri di beni e disponibilità finanziarie per 8 milioni di euro e confische per oltre 3,5 milioni.

Tra le operazioni più significative, a Reggio Calabria sono stati confiscati beni e liquidità per 140 milioni di euro a cinque imprenditori reggini collusi con la ’ndrangheta, che avrebbero consentito il riciclaggio di proventi illeciti attraverso un articolato sistema di frode fiscale nel settore dei prodotti petroliferi.

A Catania è stata eseguita una misura di prevenzione del valore di oltre 40 milioni di euro nei confronti di un soggetto contiguo ai clan Santapaola-Ercolano e Cappello-Bonaccorsi. L’indagato avrebbe ideato e fornito l’apparato tecnico e informatico per un sistema di gestione delle scommesse online, favorendo l’ingresso dei clan nel settore del gaming, anche tramite l’acquisizione di licenze e autorizzazioni. Nel complesso, sono stati sequestrati 89 immobili e 20 attività commerciali, di cui otto all’estero.

A Brescia, invece, sono state arrestate 24 persone appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale. Il gruppo importava principalmente cocaina dal Sud America attraverso navi commerciali dirette nei principali porti dell’Unione europea, per poi trasportarla in Italia su camion adibiti al trasporto su gomma. Le indagini hanno portato anche al sequestro di beni e liquidità per circa 3 milioni di euro.

Infine, a Trieste, è stato eseguito un sequestro preventivo per 92 milioni di euro nei confronti di un’organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti. L’associazione a delinquere, attraverso un sistema di frode fiscale e ambientale, avrebbe garantito a diverse aziende di smaltimento l’approvvigionamento di materiali di scarto di provenienza illecita. Coinvolte 11 persone fisiche e 6 società di capitali.

Un quadro complessivo che evidenzia la capillarità degli interventi e la duplice direttrice – repressiva e preventiva – seguita dalla Guardia di finanza nel contrasto alle economie criminali.