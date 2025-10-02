Guasto al passaggio a livello, caos a Bellano: auto bloccate e problemi sulla linea ferroviaria

Il guasto sarebbe stato causato da alcune auto che sono passate col rosso e sono rimaste bloccate tra le sbarre

Grazie all’intervento dei tecnici Rfi e della Polizia Locale, la situazione è stata risolta nel giro di 45 minuti intorno alle 8.30

BELLANO – Pessimo inizio di giornata oggi, giovedì 2 ottobre, sul fronte viabilità. A causa di un problema al passaggio a livello di Bellano le auto sono rimaste bloccate dalle ore 7.45 alle ore 8.30. Inevitabilmente si sono formate lunghe code sia per chi dal paese era diretto verso la SS36, sia per chi scendeva dalla super strada per raggiungere il paese.

Il guasto sarebbe imputabile ad alcune auto che avrebbero tentato di attraversare i binari subito dopo l’attivazione del semaforo rosso, ma sono rimaste bloccate nel tratto di strada compreso tra le sbarre. In automatico, per ovvie ragioni di sicurezza, per il treno è scattato il rosso pochi metri prima del passaggio a livello.

Si è dovuto attendere l’intervento dei tecnici Rfi e della Polizia Locale che prima hanno fatto passare il treno in sicurezza, poi hanno riaperto le sbarre del passaggio a livello ripristinando la viabilità. La situazione si è normalizzata intorno alle ore 8.30.