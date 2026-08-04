I funerali della maestra Antonella Frizzarin saranno celebrati venerdì a Rancio

E’ grande il cordoglio per l’ex insegnante morta in un incidente in montagna

67 anni, pensionata, fino al 2021 aveva insegnato nella scuola elementare Fabio Filzi di Bonacina

LECCO – Saranno celebrati venerdì 7 agosto alle 10.45 nella chiesa parrocchiale di Rancio i funerali di Antonella Frizzarin, ex maestra di scuola elementare morta all’età di 67 anni a seguito di un incidente in montagna avvenuto in Francia, nella zona di Val-Cenis, alcuni giorni fa. Particolarmente lunghe le pratiche burocratiche per il rimpatrio della salma, effettuato con il supporto delle Onoranze Funebri Vallini&Castagna.

Lecchese, residente nel rione di Rancio insieme alla sua famiglia, è morta all’ospedale di Chambéry. La notizia ha sconvolto tutti, a partire dagli ex colleghi della scuola elementare Fabio Filzi del rione di Bonacina dove aveva insegnato fino al 2021, a tutto il mondo della scuola dove era ancora apprezzata e molto amata.

Antonella Frizzarin lascia il marito Antonio Rigamonti, le figlie Chiara con Claudio e Maura, il nipote Leonardo e tutti i parenti.