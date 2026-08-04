I funerali della maestra Antonella Frizzarin saranno celebrati venerdì a Rancio

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Antonella Frizzarin

E’ grande il cordoglio per l’ex insegnante morta in un incidente in montagna

67 anni, pensionata, fino al 2021 aveva insegnato nella scuola elementare Fabio Filzi di Bonacina

LECCO – Saranno celebrati venerdì 7 agosto alle 10.45 nella chiesa parrocchiale di Rancio i funerali di Antonella Frizzarin, ex maestra di scuola elementare morta all’età di 67 anni a seguito di un incidente in montagna avvenuto in Francia, nella zona di Val-Cenis, alcuni giorni fa. Particolarmente lunghe le pratiche burocratiche per il rimpatrio della salma, effettuato con il supporto delle Onoranze Funebri Vallini&Castagna.

Lecchese, residente nel rione di Rancio insieme alla sua famiglia, è morta all’ospedale di Chambéry. La notizia ha sconvolto tutti, a partire dagli ex colleghi della scuola elementare Fabio Filzi del rione di Bonacina dove aveva insegnato fino al 2021, a tutto il mondo della scuola dove era ancora apprezzata e molto amata.

Antonella Frizzarin lascia il marito Antonio Rigamonti, le figlie Chiara con Claudio e Maura, il nipote Leonardo e tutti i parenti.

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