I Volontari del Soccorso piangono Agnese Bertoletti: “Era un punto di riferimento per tutti noi”

E’ morta all’età di 74 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia

“Al servizio degli altri fino alla fine. Ci lascia un grande esempio di altruismo, umanità e dedizione”

CALOLZIOCORTE – “La nostra associazione piange una delle sue volontarie più rappresentative, Agnese. Ha dedicato per decenni il proprio tempo agli altri, svolgendo il servizio con passione, competenza e un profondo senso del dovere. Donna dal carattere forte e deciso, è stata un punto di riferimento per tanti volontari, ai quali ha trasmesso esperienza, valori e spirito di servizio”.

La grande famiglia dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte è stata colpita, nelle scorse ore, da un dolore immenso per la morte, all’età di 74 anni, di Agnese Bertoletti vedovava Leonardi, anima dell’associazione calolziese.

“Anche nei momenti più difficili non ha mai smesso di pensare agli altri, continuando a mettersi a disposizione della comunità fino a quando le sue forze glielo hanno permesso – ricordano gli stessi Volontari -. Ci lascia un grande esempio di altruismo, umanità e dedizione. Il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei un pezzo di strada. Ciao Agnese, grazie di tutto”.

Tutti i volontari, insieme alle comunità di Calolzio e della Valle San Martino, in queste ore di dolore, si sono stretti attorno alla famiglia della storica volontaria che non si è mai arresa nemmeno di fronte alla malattia contro cui ha combattuto con un incredibile coraggio per lunghi anni. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nell’associazione.

Agnese Bertoletti lascia la figlia Barbara, i nipoti Angel e Kristhel, la mamma Liliana, il fratello Adriano, la sorella Giuliana e tutti i parenti.