Il Cai Lecco dice addio a Domenico Sesana: “Uomo dalla risata contagiosa”

“Tanto impegno per il Cai Lecco che non dimenticheremo”

Accompagnatore nell’Alpinismo Giovanile, ha speso tempo e passione per la baita dei Grassi e il Sentiero Didattico

LECCO – “Un uomo dalla risata contagiosa, per anni attivo come accompagnatore nei corsi di Alpinismo Giovanile, tanto tempo e passione per la baita dei Grassi e il Sentiero Didattico, tanto impegno per il Cai Lecco che non dimenticheremo”.

Con queste sentite parole gli amici del Cai sezione di Lecco “Riccardo Cassin” hanno voluto ricordare il socio Domenico Sesana morto all’età di 77 anni nella giornata di ieri, domenica. Un uomo che è stato capace di lasciare un segno profondo all’interno dell’associazione con la sua disponibilità.

“Tutta la sezione si stringe intorno alla famiglia nel nostro caro socio che ci ha lasciati quest’oggi (ieri, ndr). Siamo saliti al San Martino, montagna che per lui era casa, da qui gli dedichiamo questo scatto sulla nostra Lecco baciata dall’ultimo sole”.

Domenico Sesana lascia la moglie Gabriella, i figli Paolo, Mauro ed Elena, gli affezionati nipoti e tutti i parenti. Il funerale sarà celebrato a Lecco, mercoledì 18 dicembre alle ore 10.45, nella chiesa di San Francesco ai Cappuccini.