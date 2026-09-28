Il cordoglio del Comune di Valmadrera per la scomparsa di Tanja Reckert-Weltle

“Per molti anni Tanja ha animato con dedizione e calore il legame tra le nostre due città, accogliendo nella sua casa famiglie e studenti di Valmadrera”

VALMADRERA – L’amministrazione comunale e tutta la comunità di Valmadrera si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Tanja Reckert-Weltle, membro del consiglio del Comitato di Gemellaggio di Weissenhorn.

“Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa improvvisa di Tanja Reckert-Weltle, membro del consiglio del Comitato di Gemellaggio di Weissenhorn.

A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Valmadrera, esprimo la più sincera vicinanza ai suoi cari e ai nostri amici gemelli di Weissenhorn.

Per molti anni Tanja ha animato con dedizione e calore il legame tra le nostre due città, accogliendo nella sua casa famiglie e studenti di Valmadrera. Ne ricorderemo l’impegno per il gemellaggio, la generosità e il sorriso contagioso che faceva sentire tutti a casa. Ci mancherà molto”, commenta il Sindaco di Valmadrera Cesare Colombo.

Lo stesso messaggio in tedesco: “Anteilnahme zum Tod von Tanja Reckert-Weltle

Mit großer Trauer haben wir vom plötzlichen Tod von Tanja Reckert-Weltle, Beirätin des Partnerschaftskomitees Weissenhorn, erfahren.

Im Namen der Stadtverwaltung und der gesamten Gemeinde Valmadrera spreche ich ihrer Familie und unseren Freunden in Weissenhorn unser tief empfundenes Beileid aus.

Über viele Jahre hat Tanja die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten mit Hingabe und Herzlichkeit mit Leben erfüllt und in ihrem Zuhause Familien sowie Schülerinnen und Schüler aus Valmadrera gastfreundlich aufgenommen. Wir werden ihr Engagement für die Städtepartnerschaft, ihre Großzügigkeit und ihr ansteckendes Lächeln in dankbarer Erinnerung behalten. Sie wird uns sehr fehlen.

Der Bürgermeister von Valmadrera Cesare Colombo”