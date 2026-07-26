Il corpo del turista disperso nel lago individuato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

L’uomo si era tuffato sabato nelle acque davanti a Menaggio e non era più riemerso

Il corpo, che era adagiato su un fondale di 25 metri, ritrovato con l’ausilio di sonar e telecamera

MENAGGIO – E’ stato individuato con il sonar e la telecamera dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, il corpo senza vita del turista olandese disperso dalla giornata di ieri, sabato, nelle acque del lago di Como. L’uomo si era tuffato per aiutare il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato poi salvato da alcune persone prontamente intervenute, mentre il padre è stato inghiottito dall’acqua.

Dopo oltre 24 ore di ricerche il corpo del turista è stato individuato adagiato su un fondale di 25 metri nelle acque davanti a Menaggio. Raggiunto in profondità dai sub della Guardia Costiera, il corpo è stato recuperato a bordo di una imbarcazione dei Vigili del Fuoco e trasportato a terra per poi essere trasferito presso l’obitorio dell’ospedale di Como a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Hanno partecipato alle ricerche le unità navali della Guardia Costiera, della Polizia di Stato della Squadra Acque Interne della Questura di Como e le Unità della Guardia di Finanza del Roan di Como, che hanno assicurato la cornice di sicurezza alle operazioni. Le attività di polizia giudiziaria, sono state affidate al Personale del 3° Nucleo Guardia Costiera del Lago di Como.