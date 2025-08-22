Il Cras Stella del Nord di Calolziocorte salva una faina in coma

L’animale era stato ritrovato sul ciglio della strada ad Abbadia Lariana

Dopo tutte le cure del caso, la giovane faina è stata liberata in natura

CALOLZIOCORTE – Al Cras “Stella del Nord” della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) non si ferma un solo istante l’incessante impegno di veterinari, operatori e volontari per salvare gli animali selvatici in difficoltà. Anche nel periodo di Ferragosto dove, tra i moltissimi casi, è arrivata ai cancelli del centro di Calolziocorte una giovane faina, trovata da un privato cittadino sul ciglio di una strada di Abbadia Lariana: inerme, è risultata subito in stato comatoso, probabilmente a seguito dell’impatto con un’automobile.

Grazie a cure immediate, la povera faina è riuscita a uscire dal coma e, col tempo, a riprendersi. Dopo i primi giorni di terapia ha infatti cominciato ad alimentarsi autonomamente e a muovere i primi passi con le sue zampette, per ritrovare, infine, il coordinamento. Così, dopo qualche giorno di osservazione, è stata liberata e ora vive felice nella natura.

“Casi come quello della faina dimostrano la grande attenzione del nostro Cras Stella del Nord per tutti gli animali selvatici in difficoltà: offriamo, per gli animali selvatici provenienti dalle province di Lecco, Como e Monza, un servizio attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette – dice l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della LEIDAA -. Il nostro centro cura senza alcuna distinzione di specie, con uno spirito autenticamente animalista: dal topolino, fino al cervo e al capriolo ognuno riceve le stesse attenzioni da parte di operatori e veterinari. Ci impegniamo, inoltre, a diffondere una cultura di conoscenza e rispetto verso tutte le creature, grazie anche alle visite di molte scolaresche che, nel corso dell’anno, sono venute a conoscere gli animali ‘di nessuno’ che, da noi, hanno sempre qualcuno che pensa a loro”.