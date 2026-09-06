Il dolore per Matteo e Tarek: due comunità si stringono alle famiglie

Entrambi avrebbero compiuto a breve gli anni

I sindaci dei due paesi dove risiedevano le vittime: “Tragedia che ha scosso la comunità”

VALGREGHENTINO – Il giorno dopo la tragedia, a Valgreghentino e Brivio è il momento del dolore. La morte di Matteo Mamone, 25 anni, residente a Valgreghentino, e Tarek Aamari, 28 anni, residente a Brivio, ha scosso profondamente le due comunità, unite nel cordoglio per la perdita dei due giovani.

I due ragazzi, che presto avrebbero festeggiato il compleanno (l’11 settembre Tarek e il 20 settembre Matteo) hanno perso la vita nella serata di sabato 5 settembre nel drammatico incidente avvenuto lungo via Aldo Moro, a Valgreghentino. Erano a bordo di una BMW M3 che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro un idrante e successivamente contro il muro di una ditta. Per entrambi i giovani non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia che ha lasciato sgomenti anche gli amministratori dei due comuni. Il sindaco di Brivio Federico Airoldi ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia di Tarek e a quella di Matteo.

“Ci sono notizie davanti alle quali è difficile trovare le parole”, ha commentato il primo cittadino, sottolineando come la morte dei due ragazzi rappresenti una ferita per entrambe le comunità. “Uno di loro era un ragazzo di Brivio, parte della nostra comunità. E quando una tragedia così grande colpisce una famiglia del nostro paese, inevitabilmente colpisce tutti noi”, ha aggiunto Airoldi, invitando soprattutto al rispetto e al silenzio in un momento di dolore così grande.

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Brivio voglio esprimere la nostra più sincera vicinanza alle famiglie dei due ragazzi, ai loro amici e a tutte le persone che hanno voluto loro bene”, ha concluso il sindaco. “Oggi Brivio si stringe attorno a loro”.

Profondamente colpito anche il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo, che nella serata di sabato era intervenuto personalmente sul luogo dell’incidente, seguendo da vicino le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità. Con l’attivazione della Protezione civile, la strada era stata chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. “È davvero una tragedia che ha scosso tutta la Comunità” il commento.

Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto negli istanti precedenti al violentissimo schianto. Non risultano altri veicoli coinvolti e l’ipotesi al momento è quella di un incidente autonomo. A fornire elementi utili alla ricostruzione potrebbe essere anche una telecamera presente nella zona, che avrebbe ripreso parte della scena.

Restano ora il dolore e le domande di due comunità che si trovano a piangere due giovani vite spezzate troppo presto.