Il Giro d’Italia colora le strade da Pusiano al Ghisallo, per raggiungere Como

Emozioni per il passaggio del Giro d’Italia

Gli atleti sono partiti di Ivrea e arrivati a Como, passando anche dallo storico Santuario del Ghisallo a Magreglio

ERBA – Domenica di emozioni ‘in rosa’ nell’erbese, per la 15^ Tappa del Giro d’Italia, Ivrea-Como: i protagonisti del mitico Giro sono passati anche attraverso diversi comuni dell’erbese e del Triangolo Lariano, diretti al traguardo della tappa, fissato appunto a Como.

I preparativi per accogliere il passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia sono cominciati nei giorni scorsi: Erba, e i comuni limitrofi (come Pusiano, Ponte Lambro, Castelmarte,Canzo, Asso, Magreglio, Sormano, Barni) si sono preparati a dovere per accogliere gli atleti.

A Erba, dove questa mattina è partito il Giro-E, diversi commercianti hanno deciso di omaggiare i corridori e il Giro d’Italia allestendo a tema le vetrine dei propri negozi.

In tanti hanno poi voluto posizionarsi sul percorso del ‘rosa’ per applaudire i ciclisti: in testa Cataldo e Cattaneo, passati poco dopo le 14.30 da Crevenna.

Alle 15.38 il passaggio dei due in fuga dal Santuario del Ghisallo, luogo simbolo del ciclismo, tra il pubblico in festa. Quindi il Giro è proseguito per la Colma di Sormano, poi la discesa verso Barni e Como, traguardo della Tappa.

Tante, tantissime le iniziative dedicate al passaggio del Giro d’Italia, lanciate da commercianti, privati cittadini e imprenditori. Ad esempio a Castelmarte, in Via Lambro, le ditte Trafilspec, Passafaro Snc, Masciadri Luigi & C. Snc hanno addobbato di rosa la grande rotonda e i bordi della strada.

L’idea è nata da Gabriele Ricco titolare dell’industria di trafilati Trafilspec mentre la realizzazione in tempo record in sole 24 ore è delle sorelle Passafaro Cristina e Angela dell’ononima azienda di rottame sempre di Castelmarte, con la collaborazione di Francesco Masciadri titolale della azienda di raccolta rifiuti Masciadri Luigi di Caslino D’Erba. “Con questa collaborazione – spiegano le aziende – teniamo a sottolineare che lo sport, qualsiasi esso sia, va valorizzato come importante è la valorizzazione del territorio”.