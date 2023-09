Il mondo della scuola piange Tiziano Secchi, storico preside e provveditore di Lecco

E’ scomparso all’età di 66 anni dopo una lunga malattia

I funerali saranno celebrati venerdì 8 settembre alle 15.30 nella basilica di San Nicolò

LECCO – E’ grande il dolore per la morte di Tiziano Secchi, scomparso all’età di 66 anni al termine di una lunga malattia. A piangerlo è soprattutto il mondo della scuola lecchese dove è stato capace di lasciare un segno indelebile come professore, preside e provveditore scolastico.

Docente di inglese e francese, il professor Tiziano Secchi ha lavorato in diverse scuole di tutta la provincia ricoprendo, tra gli altri, i ruoli di dirigente dell’Istituto comprensivo Lecco 1 e Istituto Comprensivo Lecco 2, è stato storico preside dell’istituto Bertacchi di Lecco, oltre ad essere stato dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco.

Tanti gli attestati di stima nei confronti di una persona che ha svolto sempre la sua missione di insegnante ed educatore con passione. Tiziano Secchi lascia le sorelle Giuseppina e Ornella, i nipoti, i pronipoti, le zie e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati venerdì 8 settembre 2023 alle ore 15.30 nella basilica di San Nicolò a Lecco. La salma si trova a Lecco, presso la casa funeraria Galli in via della Pergola 55, fino alle 14.30 di venerdì.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Lecco

“Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Tiziano Secchi, ex docente, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale della provincia di Lecco, degli Istituti comprensivi Lecco 1, Lecco 2 e dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi. Fino all’ultimo, anche nel periodo della sua malattia, il dirigente Secchi ha svolto con passione ed impegno il proprio ruolo, collaborando con l’amministrazione per il bene degli alunni della nostra città”.