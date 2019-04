IMBERSAGO – E’ morto poco dopo l’arrivo in ospedale a Lecco l’uomo di 53 anni coinvolto nel terribile incidente avvenuto questa sera, intorno alle 19.30, lungo la Sp 56 all’intersezione con via Molera.

Il motociclista stava percorrendo la provinciale in direzione Imbersago quando, per motivi ancora ignoti, è andato a sbattere contro una Fiat Panda guidata da un uomo di 36 anni che si stava immettendo in via Molera per fare ritorno a casa ad Arlate.

L’impatto è stato violentissimo. La moto da enduro, una Honda Dominator, ha finito la sua corso contro l’imbocco della scalinata della Madonna del Bosco mentre l’uomo è stato sbalzato di sella finendo a terra a diversi metri di distanza, praticamente davanti all’ingresso del bar situato dall’altra parte della strada.

Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Prima due avventori del bar e poi i soccorritori hanno praticato il massaggio cardiaco a lungo, per cercare di rianimare il cinquantatrenne. In volo da Como si è alzato anche l’elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna che è atterrato a un chilometro circa di distanza dall’incidente. Il volo al Manzoni si è rivelato vano visto che il motociclista è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale. Toccherà ora ai carabinieri del nucleo del Radiomobile di Merate intervenuti per i rilievi accertare l’esatta dinamica e le responsabilità dell’incidente.