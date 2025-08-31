Imbersago. Investito ciclista di 59 anni, è grave

Il sinistro è avvenuto alle 19:45 circa lungo via Provinciale

IMBERSAGO – Un ciclista di 59 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Imbersago, lungo la via Provinciale. L’allarme è scattato alle 19.45, quando la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di un investimento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Soreu Laghi con un’ambulanza i Carabinieri della Compagnia di Merate per i rilievi. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche: i sanitari lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Merate.