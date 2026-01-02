Imbocca la SS36 contromano dalla rotonda di via Balicco, la scena ripresa in un video

E’ successo nel pomeriggio di ieri, 1° gennaio, intorno alle ore 16

La scena è stata immortalata in un video, subito allertate le forze dell’ordine

LECCO – Una scena incredibile con l’ennesima auto (dopo il clamoroso fatto di pochi giorni fa nel tunnel del Barro) che ha imboccato contromano la Statale 36. Questa volta è successo a Lecco, nel pomeriggio del 1° gennaio, intorno alle ore 16.

Un’auto nera ha percorso tutta via Balicco in salita, giunta alla rotonda all’incrocio con via XI Febbraio, al posto di girare a destra verso il Caleotto o a sinistra verso lo stadio, ha percorso la prima parte della rotonda per poi infilarsi contromano nella rampa dell’uscita Lecco centro (direzione nord).

Un automobilista che si trovava dietro all’auto nera ha immortalato tutto la scena (QUI IL VIDEO) e ha subito allertato le forze dell’ordine scongiurando conseguenze più gravi per una disattenzione (il divieto di accesso è ben segnalato) che avrebbe potuto causare un brutto incidente.