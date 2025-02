In auto senza assicurazione e patente, fermata dalla Polizia Locale di Mandello

Anche nella prime due settimane di febbraio numerosi i controlli da parte degli agenti

8 veicoli senza revisione, 4 senza assicurazione (con una truffa) e una conducente con patente revocata

MANDELLO DEL LARIO – Non si fermano i controlli della Polizia Locale di Mandello sul rispetto delle Norme del Codice della Strada. Anche queste due prime settimane del mese di febbraio hanno visto un’intensa attività di repressione di alcuni comportamenti che possono creare gravi problemi in caso di mancata “risoluzione”.

Ancora una volta sotto la lente le violazioni relative alle mancate revisioni, otto dall’inizio del mese, e soprattutto dei veicoli che ancora circolano senza assicurazione, ben 4 già “scoperti”, alcuni addirittura con coperture mancante da molti mesi. Tra i vari casi si segnala anche lo “smascheramento” di una truffa ai danni di un utente che, ignaro di essere stato defraudato, girava con la vettura priva di copertura assicurativa: l’intervento

degli agenti ha “aperto gli occhi” al cittadino che, pur ricevendo una sanzione pesante, ha ringraziato pensando al rischio grave che avrebbe corso in caso di incidente stradale.

Altro caso particolare: il rinvenimento di un’autovettura priva di copertura assicurativa, la cui conducente era già stata sanzionata pochi giorni prima nel monzese per lo stesso motivo e circolava con la vettura sottoposta a sequestro. Dalle indagini del Comando di Polizia Locale inoltre è risultato che la stessa era priva di patente in quanto revocata: da qui la segnalazione alla Prefettura di Lecco per gli ulteriori provvedimenti del caso oltre la confisca definitiva della vettura.

“Tutti i nostri agenti sono attivi in questo tipo di controlli stradali che possono dar luogo ad ulteriori gravissimi problemi in caso di incidenti stradali (a prescindere dal torto o dalla ragione) e la raccomandazione è sempre quella: controllare lo stato del veicolo e “assicurarsi” in tutti i sensi – ha detto l’assessore Sergio Gatti -. Rispettare le Norme del Codice della Strada e coprirsi con una Assicurazione che tuteli nel caso malaugurato, ma non impossibile, di incidente”.