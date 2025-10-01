In bici sulla nuova Lecco-Ballabio, si moltiplicano le segnalazioni di comportamenti pericolosi

Nel pomeriggio di ieri, martedì, un ciclista si è ritrovato nella galleria della SS36Racc

E’ soltanto l’ultimo di una serie di comportamenti molto pericolosi che si verificano quasi quotidianamente sulle nostre strade

LECCO – Un ciclista nel tunnel della nuova Lecco-Ballabio. E’ successo nel pomeriggio di ieri, martedì 1 ottobre, ma è soltanto l’ultimo di una serie di comportamenti molto pericolosi che si verificano quasi quotidianamente sulle nostre strade e che mettono a rischio la vita delle persone che li compiono e degli altri utenti della strada.

Soltanto pochi giorni fa era stato lo stesso sindaco di Pescate Dante De Capitani a segnalare la presenza di due podisti sulla rampa del Terzo Ponte pronti a imboccare la Statale 36, mentre lunedì scorso ci era giunta la segnalazioni di un altro ciclista sulla SS36 nel tratto tra Suello e Civate, proprio dove c’è un restringimento di carreggiata per lavori.

Non sono solo ciclisti o podisti a creare situazioni di pericolo perché, sempre lunedì, nella mattinata, è stata segnalata un’auto contromano sulla rampa d’uscita Lecco Nord della SS36, in questo caso è stata avvisata immediatamente la Polizia. Sicuramente serve un po’ di attenzione in più perché si tratta di distrazioni che possono costare caro…