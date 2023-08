In volo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 11

LECCO – La richiesta di soccorso è arrivata qualche minuto prima delle 11 di oggi, 19 agosto, a pochi metri dal rifugio Azzoni sul Resegone, per una donna in difficoltà lungo l’ex sentiero n.1.

Immediato l’intervento dell’elicottero dei Vigili del fuoco Drago. I tecnici dell’elicottero hanno verricellato la donna in difficoltà per poi portata in luogo sicuro.