In difficoltà sul Resegone, l’elicottero dei Vigili del Fuoco in soccorso a un escursionista

L’escursionista si trovava a quota 1100 metri circa

La richiesta di soccorso è scattata intorno alle ore 11.45 di questa mattina

LECCO – Immediatamente dopo la richiesta d’aiuto – arrivata al numero 112 – i Vigili del fuoco hanno inviato l’elicottero Vf Drago e la squadra Speleo Alpino Fluviale per recuperare una persona in difficoltà in una zona impervia.

L’escursionista si trovava sul Resegone, a quota 1.100 metri. Dopo averlo localizzato i vigili del fuoco si sono calati tramite il verricello dell’elicottero per poi recuperare il malcapitato e riportarlo al sicuro.