In difficoltà sul Sentiero del Viandante, soccorso un turista straniero

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tratto tra la località Pradello e Abbadia

L’escursionista è uscito per sbaglio dal tracciato principale ritrovandosi in una zona particolarmente impervia

ABBADIA – La squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF) del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, composta da quattro unità specializzate, è intervenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 20 luglio per soccorrere un turista straniero in difficoltà nella zona del sentiero 505, il tracciato che collega la località Pradello ad Abbadia Lariana, lungo il noto Sentiero del Viandante.

L’escursionista, dopo aver imboccato per errore una traccia secondaria, si è ritrovato bloccato in un tratto particolarmente impervio, circa 100 metri a valle del sentiero principale. Stremato, l’uomo non era più in grado di riprendere il cammino in autonomia.

Dopo averlo localizzato, gli operatori SAF lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e riportato sul sentiero principale riaccompagnandolo successivamente in zona sicura. L’intervento di soccorso è terminato intorno alle ore 20.30.