In fiamme un capanno a Oliveto Lario, Vigili del fuoco al lavoro

I pompieri di Canzo con quelli di Valmadrera hanno spento l’incendio

Il pronto intervento ha evitato la propagazione del fuoco a proprietà confinanti e alla abitazione

OLIVETO LARIO – A fuoco un capanno nella serata di ieri, 24 novembre, a Oliveto Lario in località Limontasca. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo sono intervenuti con i colleghi di Valmadrera intorno alle 21 per spegnere le fiamme che hanno avvolto la struttura, di circa 30 metri quadrati, utilizzata per il ricovero di attrezzi. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando la propagazione a proprietà confinanti e alla abitazione. Non si segnalano feriti.