In fiamme un tetto a Calolzio, Vigili del Fuoco al lavoro nella notte

L’intervento per spegnere l’incendio in un’abitazione di Lorentino è durato diverse ore

CALOLZIOCORTE – L’allarme è scattato intorno alle 22 di martedì, i Vigili del Fuoco si sono precipitati a Lorentino, frazione collinare di Calolziocorte, per un incendio in un’abitazione che ha coinvolto anche parte del tetto.

Sul posto, in via Albenza, un’autopompa e un’autoscala dal Comando di Lecco, insieme a un’autopompa e un’autobotte dal Distaccamento Volontario di Valmadrera. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma i Vigili del Fuoco hanno lavorato fino all’1.30 per spegnere l’incendio.