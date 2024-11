In fiamme un’auto lungo la Sp62, intervento dei Vigili del Fuoco a Introbio

L’auto stava percorrendo la Strada Provinciale 62 in direzione di Primaluna

INTROBIO – Un incendio ha completamente distrutto un’auto nella mattinata di oggi, sabato 23 novembre, a Introbio. L’auto stava percorrendo la Strada Provinciale 62 in direzione di Primaluna quando, forse per un guasto, giunta all’altezza dell’incrocio con via Vittorie Emanuele, ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco che hanno lavorato per domare l’incendio. La grande colonna di fumo nero che si è levata in cielo è stata notata da più parti. Fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale visto che l’auto in fiamme si trovava proprio sulla carreggiata.