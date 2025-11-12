In rianimazione all’ospedale di Varese il ragazzo di 16 anni caduto con la moto a Osnago

L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio nel parcheggio che costeggia la Sp 342 dir

Le condizioni del 16enne, residente a Merate, sono stabili ma gravi: a preoccupare è il trauma addominale riportato nella caduta

MERATE – E’ ricoverato in rianimazione il ragazzo di 16 anni, residente con la famiglia a Merate, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, martedì 11 novembre, all’interno del parcheggio che costeggia la provinciale, in corrispondenza di diverse attività commerciali, a Osnago.

Da quanto è stato possibile apprendere e che è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi, il minorenne era in compagnia di amici nella zona dello Tsunami quando avrebbe deciso di provare a fare il giro con lo scooter di uno di questi ultimi. Il ragazzo avrebbe percorso solo alcuni metri quando avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, urtando contro un’auto parcheggiata e sbattendo violentemente a terra il corpo dopo un volo di alcuni metri.

Una caduta rovinosissima tanto che i medici e il personale sanitario, intervenuti sul posto anche con l’elisoccorso, hanno impiegato diverso tempo prima di riuscire a stabilizzarne le condizioni e trasportarlo con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni appaiono ora stabili seppur in un quadro di gravità tale per cui i medici non hanno sciolto la prognosi. A preoccupare è infatti il grave trauma addominale provocato dalla caduta e le ripercussioni quindi sugli organi interni. Solo nelle prossime ore sarà possibile avere dei contorni più certi.