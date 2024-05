In Rianimazione il giovane investito da un’auto in via Marco D’Oggiono

L’incidente ieri pomeriggio

Prognosi riservata per il giovanissimo, travolto sull’asfalto

LECCO – Si trova ricoverato in condizioni stabili nel reparto di Rianimazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni di Lecco il ragazzino investito da un’auto nel pomeriggio di ieri, martedì 30 aprile, in via Marco D’Oggiono.

Erano circa le 16.30 quando l’auto che viaggiava in direzione stazione ha travolto il ragazzo all’altezza dell’attraversamento pedonale: un urto terribile, come testimonia il parabrezza sfondato dell’autovettura, che ha sbalzato il giovanissimo sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato il ferito in condizioni critiche al Manzoni: diverse le ferite riportate, tra cui un grave trauma cranico. L’adolescente è in Rianimazione, la prognosi riservata.

Soccorso in stato di shock invece il conducente dell’utilitaria, un 49enne, portato in Ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso. La strada era rimasta a lungo bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.