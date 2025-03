In rianimazione la persona investita da un treno questa mattina

Si tratta di un uomo, l’età al momento non è nota

Stabilizzato in posto è stato ricoverato al Manzoni, in prognosi riservata

LECCO – Si trova ricoverato all’Ospedale Manzoni, in Rianimazione, l’uomo investito da un treno questa mattina, tra le stazioni di Lecco e Abbadia.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9, all’altezza della galleria Santo Stefano, al confine tra i due comuni, causando non pochi disagi alla circolazione ferroviaria lungo la tratta Milano-Tirano: diversi treni tra Lecco e Abbadia sono stati cancellati mentre altri convogli hanno subito notevoli ritardi. La situazione è tornata alla normalità intorno a mezzogiorno, una volta terminati gli accertamenti delle forze dell’ordine (in posto la Polfer con i Vigili del Fuoco).

Ancora non è chiaro quale sia stata la dinamica dell’incidente. L’uomo investito, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato stabilizzato in posto e portato al Manzoni a sirene spiegate. Si trova come detto ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.