Incendi boschivi su tutto il territorio regionale, fiamme anche a Colle Brianza

Numerose le criticità favorite dalla presenza del forte vento

In diversi scenari si è reso necessario proseguire con le attività di bonifica

COLLE BRIANZA – Giornata di incendi boschivi sul territorio regionale quella di ieri, domenica. Le operazioni di coordinamento sono state gestite dal Centro Operativo Regionale AIB (COR) di Curno, con l’impiego congiunto dei Vigili del Fuoco dei vari Comandi provinciali e delle squadre di volontari AIB.

Tra i numeri interventi, le fiamme si sono sviluppate anche nei boschi di Colle Brianza, nel lecchese. Altri interventi ad Ardesio (BG), Dosso del Liro (CO), Alzate Brianza (CO), Asso (CO), Somma Lombardo (VA), Caronno Pertusella (VA) e Castel Seprio (VA).

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle aree interessate si sono svolte senza particolari criticità per la popolazione. In diversi scenari si è reso necessario proseguire con le attività di bonifica, al fine di escludere la presenza di focolai residui e prevenire possibili riattivazioni, anche in considerazione delle condizioni meteo favorevoli alla propagazione degli incendi.