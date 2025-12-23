Incendi a canne fumarie e un incidente: pomeriggio inteso per i Vigili del Fuoco

TORRE DE BUSI/VALGREGHENTINO/CASSAGO – Pomeriggio particolarmente impegnativo per i Vigili del Fuoco di Lecco, chiamati a una serie di interventi ravvicinati in diversi comuni della provincia. A partire dalle 13 fino al tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, le squadre hanno operato senza sosta tra Torre de’ Busi, Valgreghentino e Cassago Brianza.

Il primo intervento si è registrato a Torre de’ Busi, tra le 13 e le 16.30, in via Cornello. Qui un veicolo stava per ribaltarsi in circostanze che sono in fase di accertamento. Sul posto sono stati inviati un’autopompa e un’autogru, mezzi necessari per stabilizzare il veicolo e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti. L’operazione si è protratta a lungo proprio per la complessità della situazione e per la necessità di operare in condizioni di massima sicurezza.

Nel primo pomeriggio, attorno alle 15, un secondo intervento ha impegnato i pompieri a Valgreghentino, dove è stato segnalato un incendio della canna fumaria in una palazzina di quattro piani. Le fiamme, sviluppatesi all’interno del condotto, hanno richiesto un intervento tempestivo per evitare il propagarsi dell’incendio alle strutture dell’edificio. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento, alla bonifica e alla successiva messa in sicurezza dell’immobile, consentendo di scongiurare conseguenze più gravi per i residenti.

Poco più tardi, alle 16, un ulteriore allarme è scattato a Cassago Brianza, in via Sauro, ancora una volta per l’incendio di una canna fumaria. Sul posto sono intervenute l’autopompa del distaccamento di Merate e l’autoscala proveniente da Erba, mezzi indispensabili per raggiungere in sicurezza le parti alte dell’edificio e controllare l’evolversi della situazione. Anche in questo caso l’intervento si è concentrato sul contenimento delle fiamme e sulla verifica delle condizioni di sicurezza della struttura.

La serie di interventi conferma come, soprattutto nei mesi invernali, gli incendi alle canne fumarie rappresentino un rischio ricorrente, spesso legato all’uso intensivo degli impianti di riscaldamento. Grazie al rapido intervento dei Vigili del fuoco, in tutti gli episodi del pomeriggio non si sono registrate conseguenze gravi per le persone, mentre restano in corso le verifiche tecniche sui danni e sulle cause degli eventi.