Incendio a Premana: in volo elicottero Erickson e droni per la mappatura

Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo

Fondamentale la squadra nautica per la sicurezza durante le manovre di ammaraggio dei Canadair

​PREMANA – Proseguono le operazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco in collaborazione con i volontari dell’antincendio boschivo (AIB) per il contrasto e lo spegnimento dell’incendio boschivo che sta interessando il territorio comunale di Premana.

Questa mattina, 1° agosto, è sceso in campo anche l’elicottero Erickson S-64 F Air Crane in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. L’elicottero ha una capacità di carico superiore rispetto ai Canadair di circa 10.030 litri d’acqua ed è entrato subito in azione con diversi viaggi fatti durante la mattinata odierna.

Invece, nella giornata di ieri, il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato per ottimizzare la strategia d’attacco al fuoco, è stata dispiegata sul posto una squadra SAPR dei Vigili del Fuoco (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). L’utilizzo dei droni ha consentito di effettuare un sorvolo tattico dell’area colpita, mappando con precisione i focolai e individuando i punti caldi invisibili da terra.

​I flussi video e i dati termografici raccolti sul campo sono stati trasmessi in collegamento diretto con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. Questa condivisione di informazioni in tempo reale ha permesso di coordinare i vettori aerei, fornendo indicazioni precise ai piloti dei Canadair impegnati nei sganci d’acqua sulle zone più critiche.

​Parallelamente alle operazioni in quota, nella stessa giornata è entrata in azione la squadra nautica dei Vigili del Fuoco. Gli specialisti del soccorso acquatico hanno perlustrato e presidiato lo specchio di lago interessato dalle manovre di ammaraggio dei Canadair.

Il loro presidio costante ha garantito le necessarie condizioni di sicurezza sul bacino idrico, tenendo a distanza eventuali imbarcazioni e consentendo al mezzo aereo di effettuare i rifornimenti d’acqua in totale tranquillità e a ritmo continuo.