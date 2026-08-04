Incendio al Moregallo: nuovo rogo mentre Premana e Gordona sono ancora in emergenza

Le fiamme sono divampate alla base del Monte Moregallo nel pomeriggio di oggi poco oltre Valmadrera

Tre incendi contemporaneamente interessano il territorio tra le province di Lecco e Sondrio, rendendo ancora più complessa la gestione delle operazioni di spegnimento

VALMADRERA – Non c’è tregua sul fronte degli incendi. Un nuovo rogo è divampato alla base del Monte Moregallo, poco oltre Valmadrera, in un contesto aggravato dalla prolungata siccità e dalle alte temperature. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Le fiamme hanno rapidamente generato un’alta colonna di fumo, ben visibile anche a distanza, mentre il fronte dell’incendio continua ad alimentarsi. Allertati e attivati i Vigili del Fuoco.

Il nuovo episodio si inserisce in una situazione già critica sul territorio lecchese. A Premana, infatti, si è nuovamente intensificato l’incendio sviluppatosi circa 20 giorni fa sopra l’Alpe Caprecolo, che era stato arginato ma non ancora definitivamente spento. Contemporaneamente, a Gordona, in Valchiavenna, prosegue da giorni la complessa lotta contro un altro vasto incendio che interessa la zona della Torre di Segname.

La contemporanea presenza di più fronti attivi comporta un ulteriore elemento di difficoltà nelle operazioni di spegnimento. La conformazione dell’area interessata dal rogo al Monte Moregallo, infatti, rende necessario l’impiego di un mezzo aereo per intervenire efficacemente sulle fiamme. Una necessità che si scontra con il fatto che Canadair ed elicotteri sono già impegnati sugli incendi ancora attivi a Premana e Gordona.

Al momento queste sono le informazioni disponibili. Seguiranno aggiornamenti sempre su questa pagina non appena sarà possibile.