Incendio al Moregallo. Salva la chiesetta di Preguda: “Grazie a chi sta lavorando”

Il presidente della comunità montana Antonio Rusconi

“Ho il dovere di rassicurare rispetto alla situazione della nostra amata chiesa”

VALMADRERA – “Come Presidente della Comunità Montana, viste alcune notizie comparse sui social, ho il dovere di rassicurare rispetto alla situazione della nostra amata Chiesa di Sant’Isidoro“.

E’ stato lo stesso presidente Antonio Rusconi a chiarire che, benché le fiamme siano arrivate molto vicine, la chiesetta di Sant’Isidoro al Sasso di Preguda (sopra Valmadrera) è stata risparmiata dalle fiamme che dal pomeriggio di martedì hanno avvolto i boschi del Monte Moregallo.

Antonio Rusconi ha pubblicato sui social alcune fotografie, chiarendo che sul posto erano presenti alcuni volontari del gruppo antincendio con una responsabile: “Permettetemi un grazie non formale a tutti coloro che da ieri pomeriggio si stanno adoperando per risolvere il problema di questo importante incendio che coinvolge i comuni di Mandello e Valmadrera. Voglio sottolineare l’opera dei vigili del fuoco e in particolare del gruppo volontari di Valmadrera, delle istituzioni, dei volontari antincendio , dei cantonieri provinciali, dell’Osa e della Sev”.