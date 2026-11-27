L’allarme intorno alle 4 di oggi, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme

L’unico occupante dell’appartamento è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco

LECCO – Un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di uno stabile in via Santo Stefano a Lecco. Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuta intorno alle ore 4 di oggi, venerdì 27 novembre, con un’autopompa serbatoio (APS). I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell’abitazione e dell’area interessata.

L’unico occupante dell’appartamento è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Lecco. Non risultano altre persone coinvolte né ferite. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 6.