Incendio in appartamento a Bernareggio, allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco

In fiamme un appartamento al primo piano di una palazzina in via La Marmora

Una persona è rimasta coinvolta ed è stata soccorsa in codice verde (poco critico)

BERNAREGGIO – Anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, oltre alle squadre del Comando di Monza e Brianza, sono intervenuti ieri, sabato, in via Alfonso La Marmora a Bernareggio per un appartamento in fiamme al primo piano di una palazzina.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di sabato, all’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno evacuato l’intero stabile a scopo precauzionale e provveduto a spegnere rapidamente le fiamme, evitando il coinvolgimento di altri locali all’interno del condominio. Sul posto sono intervenuti due autopompe serbatoio (APS), un’autoscala e un carro soccorso.

Una persona è rimasta coinvolta ed è stata trasportata in codice verde (poco critico) dal personale sanitario di Areu, prontamente giunto sul posto. Presenti anche le Forze dell’Ordine.