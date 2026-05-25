Incendio in un capannone a Brivio: Vigili del Fuoco in azione

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco

BRIVIO – Incendio in un capannone in via Prada a Brivio: l’allarme è scattato nel primissimo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio. Ancora ignote le cause che hanno sprigionato le fiamme con una nube di colore scuro che ha invaso in pochissimi istanti il cielo.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco per cercare di circoscrivere il più velocemente le fiamme.

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