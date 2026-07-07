Incendio in un casolare a Robbiate: massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto numerose squadre provenienti da Lecco, Merate, Valmadrera e Carate Brianza

Operazioni di spegnimento ancora in corso

ROBBIATE – Un vasto dispiegamento di soccorsi si è mobilitato nel pomeriggio di oggi, martedì, a Robbiate per l’incendio di un casolare situato in via del Novarino, da cui si è elevata un’importante coltre di fumo.

A mobilitarsi i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco, intervenuti con numerosi mezzi e squadre per contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse. Sul posto operative due autopompe serbatoio (APS) e due autobotti, giunte dai distaccamenti di Lecco, Merate, Valmadrera e Carate Brianza. Presente in loco anche carro aria (mezzo che trasportata autoprotettori) con bombole d’aria e funzionario di guardia.

Oltre ai pompieri, operativi anche i Carabinieri nella gestione dell’emergenza, coadiuvati dalla Polizia Locale intercomunale impegnata a sbarrare l’accesso dell’area, e un’ambulanza della Croce Bianca, intervenuta in via precauzionale per garantire l’assistenza sanitaria qualora necessaria.

Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause che hanno provocato l’incendio né sull’eventuale coinvolgimento di persone. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili.