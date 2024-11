Incendio nel piazzale di un capannone, intervento dei Vigili del Fuoco ad Annone

Il fumo è stato visto da ampie zone della Brianza

A fuoco alcuni materiali posti all’esterno del capannone

ANNONE BRIANZA – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 13 novembre, ad Annone Brianza dove sono andati a fuoco alcuni materiali nel piazzale esterno di un capannone.

L’allarme è scattato prima delle ore 10, sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del comando di Lecco con l’autopompa e l’autobotte. Il fumo è stato visto in ampie zone della Brianza.

In posto sono giunti anche i tecnici del dipartimento Lecco Sondrio di Arpa Lombardia per verificare il corretto convogliamento delle acque di spegnimento. A questo proposito, non risultano contaminazioni ambientali. L’incendio è stato domato.