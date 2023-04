Incidente a Barzanò: coinvolto anche un bus con degli studenti

E’ successo oggi, giovedì, poco prima delle 14: sul posto ambulanze, vigili del Fuoco e carabinieri

Coinvolti nell’incidente, avvenuto lungo la Sp 51, il pullman con gli alunni delle scuole medie di Barzago e due auto

BARZANO’ – Stavano tornando a casa dalla scuola media di Barzanò quando il pullman su cui erano a bordo è rimasto coinvolto in un incidente con due auto. E’ successo oggi, poco prima delle 14, lungo la Sp 51 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto e un pullman sono rimasti coinvolti in un sinistro.

Da quanto è stato possibile ricostruire sembrerebbe che una Golf in viaggio da Barzanò verso Monticello abbia invaso la corsia finendo contro il pullman in quel momento in transito nella direzione opposta colpendo poi anche un’Audi. Lo scontro è stato violento e immediatamente sono stati attivati i soccorsi con l’arrivo sul posto di ambulanze, vigili del Fuoco e carabinieri.

E’ stato necessario trasbordare anche i ragazzi, tutti fortunatamente illesi, su un altro bus per essere così accompagnati a casa.