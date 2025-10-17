Incidente a Bosisio Parini: intervento dell’elisoccorso, grave un uomo

Un’auto sarebbe uscita di strada in via del Carreggio

Sul posto anche un’ambulanza e i Vigili del Fuoco

BOSISIO PARINI – Incidente a Bosisio Parini, in via del Carreggio, poco dopo le ore 8 di oggi, venerdì 17 ottobre. Un’auto sarebbe uscita di strada per cause ancora da chiarire (potrebbe trattarsi di un malore alla guida).

Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, l’elisoccorso da Como, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Un uomo di 49 anni sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso (molto critico).