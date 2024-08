Incidente a Calco lungo la SS342, ferita un’anziana signora

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 15.30 circa

CALCO – Incidente a Calco nel pomeriggio di oggi, sabato, lungo la SS342 in prossimità del confine con il comune di Olgiate. Ferita nel sinistro una donna di 89 anni la quale, all’altezza della rotonda dove confluiscono le vie Mandelli e via Indipendenza, ha perso il controllo del mezzo invadendo l’altra corsia e finendo la sua corsa contro un muro.

Immediata la chiamata ai soccorsi con l’arrivo sul posto di automedica e ambulanza della Croce Bianca di Merate. L’anziana signora, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale di San Gerardo di Monza in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia Locale Intercomunale di Olgiate Calco e Brivio per effettuare i rilievi. Non si esclude che l’anziana signora, diretta da Calco verso Olgiate, abbia perso il controllo del mezzo in seguito ad un malore.